По инициативе Мехрибан Алиевой раненные во время апрельских боев военнослужащие обеспечены протезами

2017-04-24 13:40 | www.apa.az | 2

Завершены работы по реализации проекта «Обеспечение солдат и офицеров, раненных во время апрельских боев 2016 года, высокотехнологичными протезами».

Как сообщили АПА в Фонде Гейдара Алиева, по поручению первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдар Алиев Мехрибан Алиевой на встрече с группой получивших ранение солдат и офицеров нашей армии, в течение 20 дней были проведены соответствующие работы по реализации проекта – военнослужащих обеспечили протезами вместо ампутированных конечностей.

Эти современные протезы позволяют обеспечить нормальную динамику движения. Человек чувствует протез как продолжение ампутированного органа, двигается более свободно и активно.

Отметим, основная цель проекта «Обеспечение солдат и офицеров, раненных во время апрельских боев 2016 года, высокотехнологичными протезами» возвратить активную жизнь солдатам и офицерам, раненым во время апрельских боев 2016 года.



На первом этапе рабочая группа, созданная с участием сотрудников Фонда Гейдара Алиева и соответствующих государственных структур, провела персональные встречи с каждым солдатом и офицером, которые были ранены во время апрельских боев в 2016 году и нуждаются в протезах.



Проанализировав индивидуальные привычки, образ жизни, степень активности каждого раненого во время апрельских боев солдата и офицера была отобрана высокотехнологичная продукция производства передовых компаний, являющихся мировыми лидерами в этой области.