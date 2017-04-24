Нефтяная корзина ОПЕК 21 апреля подешевела

2017-04-24 13:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 21 апреля составила 49,99 доллара за баррель, что на 0,49 доллара меньше показателя предыдущего дня, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Нефть дорожает в понедельник в рамках коррекции после снижения цены "черного золота" приблизительно на два процента в пятницу.

По состоянию на 13:26 понедельника, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,08 процента — до 52,52 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 1,09 процента — до 50,16 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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