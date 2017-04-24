За неуважение к суду свидетель арестован на 48 часов

2017-04-24 14:01 | www.apa.az | 2

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Мохкама Гурбанова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева в качестве свидетеля показания дал Насими Гусейнов.

В связи с тем, что он грубо отвечал на вопросы судьи и неоднократно игнорировал решения о явке в суд, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 48 часов.

Судья оценил поведение свидетеля как неуважение к суду.

Насими Гусейнова арестовали прямо в зале суда.