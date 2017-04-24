Размещение Independent “fakenews” вызывает сожаление – МИД Азербайджана

2017-04-24 14:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Автор статьи Роберт О`Коннер незаконно посетил оккупированные азербайджанские территории без согласия и разрешения Азербайджана, сказал Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя антиазербайджанскую статью в газете İndependent.

«Во время своего незаконного визита Роберт О`Коннер политизируя футбол и спорт в целом пытается пропагандировать созданный на оккупированных азербайджанских территориях режим. В статье открыто демонстрируется однобокая и предвзятая позиция автора. Ясно видно, что автор подготовил свою статью по заказу армянских лоббистских кругов», - сказал Гаджиев.

Азербайджанская сторона, пользуясь правом ответа, 20 апреля направила свою позицию редакции газеты İndependent, однако ответная статья все еще не опубликована, отметил Гаджиев.

Подобное поведение противоречит журналистской этике и принципам объективности, отметил представитель МИД. Несмотря на это, в разделе комментариев к статье О`Коннера в индивидуальном порядке размещена позиция азербайджанской стороны.

По словам Гаджиева, FIFA и UEFA в своей деятельности руководствуются нормами и принципами международного права и с уважением относятся к территориальной целостности и суверенитету государств. Легитимным и законным футбольным клубом, представляющим оккупированные территории Азербайджана, является футбольный клуб «Карабах», отметил представитель МИД.

Вызывает сожаление, что газета Independent разместила у себя статью, которая носит характер «fakenews» и пропаганды.

По словам Гаджиева, автор статьи будет включен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией