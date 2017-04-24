Танцы красок на воде Сабира Мамедова (ФОТО)

2017-04-24 14:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В художественном салоне имени Бахруза Кенгрели Нахчыванской Автономной Республики (НАР) открылась персональная выставка Сабира Мамедова “Boyaların suda rəqsi” (Танцы красок на воде), сообщили Trend Life организаторы проекта.

В экспозиции представлено около восьмидесяти работ художника – портреты, натюрморты, пейзажи в акварельной живописи.

На открытии председатель Союза художников НАР, заслуженный художник Азербайджана Ульвия Гамзаева отметила, что в своих работах мастер кисти уделяет особое внимание национальному колориту, раскрывает красоту родного края, отличаются красочностью и разнообразием.

63-летний Сабир Мамедов больше известен как мастер-чеканщик по художественной обработке металла. Более сорока лет своей жизни он посвятил этой сфере изобразительного декоративно-прикладного искусства. Еще в 1976 году он впервые в Нахчыване открыл мастерскую чеканке по меди при промышленном комбинате НАР. Его работы с успехом демонстрировались в России, Украине, Иране, Турции, Украине и других странах.

На этот раз художник представил зрителям свои работы в акварельной технике. Акварель нам известна с детства, с уроков рисования, да и просто желания создавать что-то красивое на листе бумаги или в альбоме. Живопись акварелью имеет свою историю и традиции. Впервые появилась она в Китае еще в XII веке. Удивительно легкие, воздушные акварели вызывают непреодолимое желание взять кисти и краски и создать свой шедевр. Однако, не все так просто.

По словам Сабира Мамедова, рисование акварелью требует подготовки – эти краски не так просты в работе, как может показаться на первый взгляд. Знание закона смешивания цветов, видение тона, свободное владение кистью и техникой нанесения краски на бумагу – только начальные знания, а вот воздушности и прозрачности работы можно добиться только опытным путем. Рисование акварелью требует тщательного выбора бумаги: плотность, рельеф, тип, зернистость и проклейка – все имеет значение. Краски по-разному ложатся, впитываются и высыхают в зависимости от типа бумаги.

Акварель отличается от других видов живописи многообразием технических приемов. Невесомая легкая краска дает свежесть и светимость в каллиграфических мазках, что придает работам атмосферность и невесомость. Существует одна принципиальная разница между акварелью и другими средами живописи - ее прозрачность. Художник наносит маслом один непрозрачный цвет на другой, пока не достигнет желаемого результата.

Акварель – универсальное средство рисования, поскольку дает возможность воспроизводить все жанры, так как водная основа позволяет получать уникальные и непредсказуемые эффекты. Этим жанром искусства можно передать тонкие цветовые переходы, насыщенность пространства воздухом, богатство каждого тона. Поэтому так неповторимо красивы и многоцветны цветущие сады на пейзажах или волнующая красота водного пространства.

(Автор: Вугар Иманов)