Представитель аппарата президента Ирана: «Отношения с Азербайджаном и дальше будут развиваться»

2017-04-24 14:25 | www.apa.az | 3

Об этом тегеранскому бюро АПА заявил заместитель начальника Управления президента Ирана по политическим вопросам Хамид Абуталеби. Он сказал, что сейчас связи между двумя странами находятся на хорошем уровне: «Связи между Азербайджаном и Ираном в регионе должны быть исключительными. В настоящее время это происходит путем сближения двух стран. Иран и Азербайджан очень близки друг к другу».

Хамид Абуталеби отметил, что Иран заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном. Он заявил о том, что в ближайшее время в отношениях между двумя странами в политической, экономической, культурной и туристической сферах ожидаются изменения.