Завершен аудит Национального фонда поддержки предпринимательства за 2016 год

2017-04-24 14:28 | www.apa.az | 3

Международная аудиторская компания RSM Azerbaijan завершила аудит финансовой отчетности Национального фонда поддержки предпринимательства за 2016 год.

Как сообщили АПА-Экономикс в Минэкономики, согласно заключению RSM Azerbaijan, финансовая деятельность НФПП оценена как положительная. При этом финансовая отчетность фонда соответствует международным стандартам финотчетности. При проведении аудита была проанализирована эффективность применения систем внутреннего надзора, соответствие бухгалтерской системы законодательству Азербайджана и стандартам бухучета.