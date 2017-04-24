Итальянская компания приступит к строительству морского участка TAP в 2018 году

2017-04-24 14:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - К работам по строительству морского участка Трансадриатического газопровода (TAP) планируется приступить в 2018 году, сообщил изданию Natural Gas World источник в итальянской компании Saipem SpA.

На данном этапе компания не участвует в строительстве ТАР, сказал источник.

«Saipem SpA приступит к работам по проекту ТАР, когда будет доступна территория для строительства микротоннеля, и мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить доступность этой территории для работ по строительству микротоннеля», - добавил источник.

В апреле прошлого года, консорциум по разработке проекта строительства ТАР подписал контракт с Saipem SpA на проектирование, закупку, строительство и монтаж морского участка трубопровода. Протяженность морского участка газопровода составит примерно 105 километров.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Строительство трубопровода TANAP, также входящего в состав "Южного газового коридора", сегодня продолжается в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первые партии азербайджанского газа попали в Европу.

(Автор: Ляман Зейналова)

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