Завтра в Баку в течение дня сохранится ветреная погода

2017-04-24 14:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако к ночи местами ожидается кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер днем усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем - 14-17, в Баку ночью - 7-9, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 60-70 процентов.

Завтра в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного, северного ветров.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в горных территориях прогнозируется снег. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 7-12, днем 15-20, в горах ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)