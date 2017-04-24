Бывшая ведущая ATV об уходе с телеканала

2017-04-24 14:28 | www.oxu.az | 2

Ведущая Самира Мустафаева, недавно ушедшая с телеканала ATV и расставшаяся с супругом Вагифом Айдыноглы, решила открыть салон красоты в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, также сообщается, что С.Мустафаева встречается с высокопоставленным чиновником.

Отметим, что ведущая сообщила прессе, что больше не будет вести передачи и хочет попробовать себя в другой сфере.

У С.Мустафаевой есть ребенок от брака с В.Айдыноглы.

А.С.

