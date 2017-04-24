Азербайджанские дальнобойщики присоединяются к протестам в Дагестане

2017-04-24 14:36 | www.oxu.az | 2

В лагерь дальнобойщиков, которые протестуют против системы «Платон» около дагестанского поселка Манас, прибывают новые большегрузы из-за границы. Количество автомобилей превысило 350.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Кавказский узел, в протестный лагерь дагестанских дальнобойщиков прибыло более 60 большегрузных автомобилей для участия в акции. Количество автомобилей в лагере превысило 350.

Как сообщили протестующие корреспонденту «Кавказского узла», автомобили прибыли из Азербайджана, Ирана, ряда регионов России и продолжают прибывать.

Напомним, всероссийская акция протеста дальнобойщиков против системы «Платон» началась 27 марта 2017 года. Наиболее организованно выражают свой протест дальнобойщики республик Кавказа.

Н.О.