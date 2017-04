По инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой солдаты и офицеры, раненые в апрельских боях 2016 года, обеспечены высокотехнологичными протезами (ФОТО,ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, завершены работы по проекту "Обеспечение высокотехнологичными протезами солдат и офицеров, раненых в апрельских боях 2016 года", сообщили Trend в понедельник в Фонде Гейдара Алиева.

Отметим, что Рабочая группа, созданная с участием сотрудников Фонда Гейдара Алиева и соответствующих государственных структур, провела на первоначальном этапе проекта индивидуальные встречи с каждым раненым в апрельских боях 2016 года и нуждающимся в протезировании солдатом и офицером, к ним был применен индивидуальный подход. Так, после анализа индивидуальных особенностей солдат и офицеров, раненых в апрельских боях 2016 года, их уровня активности, образа жизни, занятости, индивидуальных требований к протезам каждого пользователя, для военнослужащих была подобрана подходящая им высокотехнологичная продукция ведущих производителей современных протезов.

Согласно поручению, данному Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой на встрече, проведенной третьего апреля с группой раненых солдат и офицеров азербайджанской армии, в течение 20 дней по проекту были осуществлены соответствующие работы, военнослужащим были установлены протезы. Эти современные протезы позволяют обеспечить нормальную динамику движения. Специалистами Рабочей группы будет осуществляться как обеспечение протезов, так и на дальнейшем этапе их техническое обслуживание.

Технические возможности применяемых новых протезов обеспечивают согласованное движение с ампутированной частью. Благодаря этому протез максимально соответствует ноге или руке. Пользователь ощущает протез как продолжение ампутированной части, и более свободно и уверенно делает шаги, активно двигается.

Отметим, что главной целью проекта, реализуемого согласно поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, является обеспечение активного образа жизни солдат и офицеров, раненых в апрельских боях 2016 года.

Солдаты и офицеры выразили признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказываемое им внимание и заботу. «Мы дважды пережили большую радость - во время освобождения от оккупации стратегических высот в ходе апрельских боев 2016 года и когда получили возможность снова вернуться к полностью нормальному образу жизни после ранения», - сказали военнослужащие, подчеркнув, что и впредь хотят прилагать еще большие усилия во благо Родины.

О технических показателях применяемых протезов:

Транстибиальный протез с активной вакуумной системой "P3 Harmony"

Этот протез, подходящий для подколенных ампутаций, является протезом с активной вакуумной системой "P3 Harmony" германской компании "Ottobock".

Активный вакуумный прибор, установленный между сокетом и динамиком углеродной ноги протеза с активной вакуумной системой "P3 Harmony", создает отрицательное давление между культей, считающейся ампутированной частью ноги, и сокетом, и благодаря этому отрицательному давлению протез и нога максимально приспосабливаются друг к другу. В результате, нога с протезом составляют единое целое, благодаря чему пользователь чувствует протез как продолжение ноги, еще более спокойно и уверенно делает шаги. Еще одной важной особенностью отрицательного давления, создаваемого вакуумной системой, является то, что оно улучшает кровообращение культи, что, в свою очередь, обеспечивает скорейшее выздоровление раненых культей.

Трансфеморальный протез с системой управления "Микропроцессор C-leg"

Электронный коленный сустав, усовершенствованный инженерами немецкой компании "Ottobock". Так, специалисты "C-leg", руководствуясь биомеханическими особенностями опорно-двигательной системы, обеспечили максимальное соответствие движения человека с протезом его природным движениям. Две единицы высокочувствительных сенсоров внутри коленного сустава “C-leg” обеспечивают приспособление к изменяемой поверхности путем отправления в систему управления микропроцессора двигательных сигналов, полученных во время ходьбы от поверхности земли. У протеза "C-leg" есть специальное программное обеспечение, с помощью которого можно загрузить в протез 3 разные функции в соответствии с требованиями пользователя. Например, это могут быть функции свободного передвижения, бега, а также управления велосипедом.

Шестиканальный бионический трансгумеральный протез для верхних конечностей “BeBionic 3”

“BeBionic 3” произведен английской компанией “RSL Steeper”, и с точки зрения функциональности и удобства использования является самым применяемым бионическим протезом для рук в мире.

Протез для рук "Bebionic 3" благодаря помещенным в него двум чувствительным электродам передает в систему управления микропроцессора двигательные сигналы, полученные от головного мозга. Поступившие в систему управления сигналы обрабатываются и после передаются в установленные в протезе двигатели. Эти двигатели, обеспечивая свободное движение каждого пальца, обеспечивают различные движения, которыми пользователь может воспользоваться в каждодневной практике. Сустав запястья протеза для рук “BeBionic” также является электронно управляемым, и способен поворачиваться на 360 градусов. Локтевой сустав, использующийся при надлоктевых ампутациях, также имеет возможность электронно сгибаться и разгибаться.

Силиконовые косметические протезы для ног

Силиконовые косметические протезы для ног для ампутированных нижних конечностей по Сайму, Шопару и Лисфранку изготавливаются из природного силикона, не имеющего вредного и аллергического воздействия на кожу. Силиконовые косметические протезы изготавливаются индивидуально в соответствии с цветом кожи и анатомическим строением ног пользователя.

Использование и ношение протеза является очень удобным, с визуальной точки зрения не сильно отличается от настоящей ноги.