В Иране отменили смертную казнь для наркоторговцев

2017-04-24 14:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Парламент Ирана в воскресенье отменил смертную казнь для дилеров, распространителей и торговцев наркотическими средствами, заменив это наказание пожизненным заключением.

Об этом сообщил журналистам представитель судебной комиссии парламента (Меджлиса) Исламской Республики Иран Хасан Ноурузи.



"Смертная казнь отменена для лиц, производящих, распространяющих, торгующих или импортирующих наркотические средства, при условии, что при их задержании не было обнаружено огнестрельного или холодного оружия", - цитирует слова Ноурузи агентство Парламента ИРИ, как передает IRNA.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International пришла к выводу, что общее число казней, совершенных в Иране в 2016 году, сократилось на 42 процента (по меньшей мере с 977 до 567) по сравнению с предыдущим годом. В опубликованном во вторник докладе, также говорится, что число смертных казней в мире в 2016 году снизилось на 37% по сравнению с предыдущим годом.

(Автор: Эльмира Таривердиева)