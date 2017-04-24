Использование движимого имущества при получении кредита в Азербайджане упростится

2017-04-24 14:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана в понедельник начал обсуждение законопроекта "Об обременении движимого имущества", который позволит упростить использование различного инвентаря, оборудования и других движимых объектов в качестве залога при получении кредита.

Проект закона вынесен на обсуждение парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Законопроект отражает вопросы продажи предмета обременения, распределение полученных при этом доходов, правила регистрации движимого имущества в соответствующем реестре и другие.

Реестр движимого имущества, где будет храниться информация о движимых объектах, позволит любой кредитной организации перед принятием объекта в качестве залога, проверять не является ли этот объект залоговым объектом при получении другого кредита.

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