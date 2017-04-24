В ПАСЕ поднят вопрос о доверии Аграмунту

2017-04-24 14:49 | www.apa.az | 2

На заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы поднят вопрос о доверии председателю структуры Педро Аграмунту.

Как сообщает АПА, как только председатель ПАСЕ начал свое выступление, большая часть членов Ассамблеи встала и потребовала его отставки.

Причиной этого была названа поездка П.Аграмунта в Сирию и его встреча в этой стране с Башаром Асадом.

Аграмунт в свою очередь заявил, что его визит в Сирию был ошибочным шагом.

«Позвольте заявить, этот визит был ошибочным, и, учитывая его итоги, я признаю это», - сказал он.

Однако депутаты не успокоились. Прервав свое выступление на середине председатель ПАСЕ покинул зал заседания. Заседание продолжил вице-президент ПАСЕ, председатель группы европейских консерваторов Гале Роджер.

Аграмунт сегодня председательствовать на заседании не будет, согласно процедуре завтра Аграмунт должен встретиться с руководителями и членами групп ПАСЕ, ответить на их вопросы. До завтрашнего дня пленарное заседание будут вести вице-президенты.

Завтра в ходе спецзаседания будет внесена ясность в судьбу Аграмунта.

Отметим, П.Аграмунт совместно с делегацией, возглавляемой зампредседателя Госдумы России Владимиром Васильевым, в марте этого года посетил Сирию, провел ряд встреч, в том числе с президентом этой арабской страны Башаром Асадом.