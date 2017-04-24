Успех азербайджанских артистов в Беларуси (ФОТО)

2017-04-24 14:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь с большим успехом прошла опера "Кармен" Жоржа Бизе в исполнении азербайджанских и белорусских артистов, сообщил Trend Life дирижер Эюб Гулиев.

Спектаклем дирижировал заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эюб Гулиев. Главную партию - образ Кармен на белорусской сцене воплотила народная артистка Азербайджана, известная оперная певица Фидан Гаджиева.

Другие партии исполнили ведущие солисты Большого театра Республики Беларусь - Алексей Микутель (Хозе), Анастасия Москвина (Микаэла), Владимир Громов (Эскамильо), Дмитрий Трофимук (Цунига), Елена Синявская (Фраскита), Татьяна Петрова (Мерседес), Янош Нелепа (Данкайро), Александр Жуков (Ремендадо) и Александр Краснодубский (Моралес).

Режиссер-постановщик спектакля - обладатель медали Франциски Скорины Галина Галковская, хормейстер - народная артистка Беларуси Нина Ломанович, художник-постановщик - Анна Контек, дирижер постановщик спектакля - Андрей Галанов.

Исполнение азербайджанских и белорусских артистов сорвало бурные аплодисменты - по завершению спектакля зрители неоднократно вызывали всех исполнителей на сцену. После спектакля генеральный директор театра Владимир Гридюшко лично поблагодарил Фидан Гаджиеву и дирижера Эюба Гулиева за яркую и профессиональную интерпретацию оперы "Кармен".

Он подчеркнул особую роль азербайджанских артистов в укреплении творческих и культурных связей между оперными театрами двух стран - Азербайджана и Беларуси.

Отметим, что в 2016 году под управлением Эюба Гулиева в Большом театре Беларуси состоялась премьера новой постановки балета знаменитого композитора, народного артиста Азербайджана, профессора Полада Бюльбюльоглу "Любовь и смерть", в ноябре 2015 года - "Иоланта" Петра Чайковского, а в апреле 2014 года - "Травиата" Джузеппе Верди.

(Автор: Джани Бабаева)