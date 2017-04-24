Азербайджанские пограничники пресекли попытку ввоза в страну крупной партии наркотиков

2017-04-24 15:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в очередной раз пресекли попытку незаконного ввоза на территорию страны крупной партии наркотических средств.

Как сообщили Trend в понедельник в пресс-службе ГПС, в результате проведенных 20 апреля, примерно в 22:30, оперативно-розыскных мероприятий, на охраняемом пограничной заставой участке на территории Билясуварского района были задержаны жители Евлахского района Ниязгулиев Мушвиг Ибрагим оглу и Джафаров Рамин Ислам оглу. Указанные лица попытались незаконно ввезти на территорию страны из Ирана наркотические средства и скрыться. Во время обыска у задержанных были изъяты 1 килограмм 250 грамм героина и 950 грамм марихуаны.

Пытаясь сбежать, Рамин Джафаров оказал сопротивление пограничникам и нанес сам себе тяжкие телесные повреждения ножом. Раненого доставили в медпункт, в настоящее время здоровью задержанного ничто не угрожает.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)