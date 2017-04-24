В США девочка выпала из автобуса на дорогу на полном ходу – ВИДЕО

2017-04-24 15:12 | www.oxu.az | 2

В американском штате Арканзас четырехлетняя девочка выпала из автобуса на дорогу. Ее удалось спасти водителю одного из проезжающих мимо автомобилей, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ria.ru.

Мужчина рассказал журналистам, что был за рулем, когда увидел, как задняя дверь едущего впереди автобуса неожиданно распахнулась и на ней повисла маленькая девочка. У нее не хватило сил удержаться, и через несколько мгновений она упала на проезжую часть. Мужчина остановил машину и бросился на помощь ребенку. Когда он подбежал к девочке, она была без сознания.

«Придя в себя, она начала брыкаться и звать маму. Мне было тяжело на это смотреть», - вспоминает водитель. Он вызвал скорую и поехал вместе с ребенком в больницу.

Сообщается, что девочка получила перелом челюсти. Ей потребуется операция.

И.Н.