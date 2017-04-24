Российский союз туриндустрии прокомментировал решение Турции по визам

2017-04-24 15:14 | www.trend.az | 3

Продление максимального срока безвизового пребывания россиян в Турции с 60 до 90 дней никак не повлияет на рост туристических потоков в эту страну и не снизит спрос на российские курорты, заявила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара продлевает максимальный срок безвизового пребывания россиян в стране до 90 дней.

"Для туристов, которые покупают туристические пакеты у операторов, продление безвизового пребывания в Турции с 60 дней до 90 дней не имеет никакого значения. Но многие россияне владеют недвижимостью в этой стране и отправляют туда семьи на все лето. Для них это очень важно, так как продлевать разрешение на пребывание на месте в Турции очень сложно из-за бюрократии. Теперь они могут спокойно выезжать на все лето", — сказала Тюрина.

"Такая мера никак не повлияет на спрос на российские курорты, так как для организованных туристов это не имеет значения", — считает она.