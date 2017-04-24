Противостояние "Реала" и "Барселоны" дошло до шахматного турнира в Азербайджане (ФОТО)

2017-04-24 15:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева в Шамкире проходит турнир памяти знаменитого азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова, организованного Федерацией шахмат Азербайджана и Synergy Group, сообщает Trend Life.

И среди шахматистов есть ярые болельщики футбола. Один из них российский шахматист Сергей Карякин перед матчем чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" сказал: "В первую очередь хочу поблагодарить организаторов – прекрасный турнир. Я чувствую здесь себя, как дома, думаю только о шахматах. Теперь планируем совместный просмотр футбольного матча. За кого буду болеть? Если Магнус Карлсен болеет за «Реал», то я свои предпочтения отдаю «Барселоне»".

Этот матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» изменил сразу несколько футбольных рекордов. Так, в матче «Реал» - «Мадрид» «Реал» впервые проиграл домашний поединок в Примере в добавленное время. Лионель Месси в матче «Реал» - «Барселона» забил свой 500-й гол в составе «Барсы», став лучшим бомбардиром в истории эль-классико. Кстати, это был уже 238 очная встреча команд. И 95 матчей выиграла «Барселона».

А кто станет победителем турнира по шахматам – покажет время…

На данный момент лидирует Мамедъяров – 2.5 очка, далее Эльянов, Топалов и Адамс – 2, Крамник- 1,5, остальные по одному очку.

Соревнование Shamkir Chess 2017 (Мемориал Вугара Гашимова) проходит с участием десяти гроссмейстеров, занимающих высокие места в мировом рейтинге ФИДЕ. Среди них азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, а также олимпийский чемпион Уэсли Со (США), экс-чемпион мира Владимир Крамник (Россия), Сергей Карякин (Россия), Майкл Адамс (Англия), Пентала Харикришна (Индия), Павел Эльянов (Украина), Радослав Войташек (Польша) и экс-чемпион мира Веселин Топалов (Болгария). Турнир продлится до 30 апреля.

Напомним, что в 2014 и 2015 году победителем Мемориала Вугара Гашимова становился чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), а в 2016 - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан).

(Автор: Вугар Иманов)