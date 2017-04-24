Могерини: «Разногласия между ЕС и Россией по вопросу Украины продолжаются»

2017-04-24 15:25 | www.apa.az | 2

«Между Евросоюзом и Россией продолжаются глобальные разногласия по вопросу Украины»

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом во время пресс-конференции, проведенной после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«У Европейского союза и России есть определенные разногласия. Они касаются в первую очередь ситуации в Украине. Евросоюз считает, что Россия аннексировала Крым», - подчеркнула официальный представитель ЕС.

Ф.Могерини подчеркнула важность выполнения минского соглашения. Она сказала, что это имеет особую актуальность на фоне подрыва автомобиля миссии ОБСЕ 23 апреля в Донбассе: «Мы обсудили, как можно реализовать дорожную карту, основанную на минских соглашениях».