В Бинагади возник конфликт из-за срубленных деревьев – ВИДЕО

2017-04-24 15:26 | www.oxu.az | 2

Вырубка деревьев со стороны строительной компании в Бинагадинском районе Баку стала причиной конфликта с местными жителями.

Как передает Oxu.Az, об этом житель столицы Турал Юсифов сообщил Qafqazinfo.

По его словам, строительная компания Kristal-F вырубает деревья в парке, расположенном на улице Мир Джалала Пашаева в Бинагадинском районе. На территории парка должно появиться очередное высотное здание.

«Мы пожаловались в вышестоящие органы, после чего строительство и вырубка деревьев были приостановлены. Но вскоре строительная компания возобновила работу», - сказал он.

Сообщается, что строительная компания, чтобы успокоить местных жителей, отремонтировала часть парка.

«Они не имеют оснований вырубать деревья. Есть постановление, что эти деревья должны быть сохранены. Но строительная компания вырубила более 60 деревьев. Они хотели тайно снести парк. Это вызвало потасовку, которая переросла в настоящую драку», - сказал он.

Турал Юсифов также добавил, что на прошлой неделе жители близлежащих домов устроили акцию протеста против вырубки деревьев, однако это не остановило строительные работы.

A.M.

