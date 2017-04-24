Использование движимого имущества при получении кредита в Азербайджане упростится (версия 2)

2017-04-24 15:22 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджана в понедельник начал обсуждение законопроекта "Об обременении движимого имущества", который позволит упростить использование различного инвентаря, оборудования и других движимых объектов в качестве залога при получении кредита.

Законопроект отражает вопросы продажи предмета обременения, распределения полученных при этом доходов, правила регистрации движимого имущества в соответствующем реестре и другие вопросы. Реестр движимого имущества, где будет храниться информация о движимых объектах, позволит, например, любой кредитной организации перед принятием объекта в качестве залога, проверять не является ли этот объект залоговым объектом для другого займа.

Как отметил в ходе обсуждений начальник Управления правового обеспечения Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Нурлан Бабаев, в рамках закона будет создан специальный портал, с помощью которого любой желающий сможет зарегистрировать свое движимое имущество и впоследствии использовать его в качестве залога.

"Раньше движимое имущество не могло стать предметом залога, потому что кредитные организации относятся к таким объектам недоверчиво, ведь не всегда можно установить, кому на самом деле принадлежит это имущество, является ли оно уже предметом залога. В то же время, малые и средние предприниматели не часто использовали недвижимость и земельные участки в качестве предмета залога, поэтому этот сектор испытывал трудности при получении финансовых средств. Теперь же их выход к финансам упростится, в особенности, у жителей сельских местностей, которые смогут использовать в качестве залога скот", - сказал Бабаев.

По его словам, подобная модель широко распространена в Европе: "В последние годы ее также активно стали применять развивающиеся страны. Например, такая модель используется в странах Африки и Азии. Положительные результаты применения этой модели есть в Колумбии, Мексике и Китае. В целом экономики этих стран получали миллиарды за счет ее внедрения", - сказал представитель Палаты.

(Автор: Азад Гасанли)