Microsoft организовала в Баку семинар Azure для девелоперов

2017-04-24 15:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Компания Microsoft Azerbaijan при поддержке Университета ADA организовала в Баку двухдневный семинар Azure Developers Camp.

Данный семинар, который прошел в Университете ADA, был предназначен для программистов, разработчиков решений и независимых поставщиков программного обеспечения.

В рамках двухдневного семинара обсуждались облачные решения Microsoft, разработка "облака", среда развития в Azure и аспекты миграции собственных решений в данную платформу. На мероприятии также были затронуты общие сведения об инструментах и среде разработчика, методы расширения возможностей DATA-центров с помощью Microsoft Azure и инфраструктура Azure Resource Manager.

Спикером семинара выступил генеральный менеджер компании vNextSoft Станислав Выщипан, который представил участникам мероприятия обзоры современных облачных приложений, DevOps, API-интерфейсов Identity и Office 365 и т.д.

Microsoft Azure – это постоянно растущая коллекция интегрированных облачных служб, которые разработчики и IT-специалисты используют для разработки и развертывания приложений, а также управления ими через всемирную сеть центров обработки данных Microsoft. Благодаря Azure можно создавать и развертывать решения в любом месте, используя необходимые инструменты, приложения и платформы.