Появились новые фото İphone 8

2017-04-24 15:34 | www.oxu.az | 3

В социальных сетях появились первые реальные фотографии модели İphone 8.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, блогер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏) из Латвии опубликовал на своей странице в Twitter реальные фотографии макетов iPhone 8.

По словам инсайдера, модели прислал ему друг, который получил их на заводе Foxconn.

Как утверждает Гескин, на фотографиях изображены не рабочие прототипы, а созданные на предприятии макеты смартфонов для отработки производства роботизированными станками.

На одних снимках смартфон имеет полностью металлический корпус, когда как на других задняя крышка стеклянная, как у iPhone 4. По словам Гескина, смартфон получит безрамочный дисплей.

На задней крышке находится прорезь под обновленную двойную камеру с вертикальной ориентацией модулей. Судя по слухам, такое изменение необходимо для записи VR-контента.

Помимо этого, опубликованные фотографии опровергают информацию о том, что смартфон получил сканер отпечатков пальцев на задней крышке. Вместо этого Apple может встроить TouchID в экран либо использовать другие механизмы биометрической аутентификации наподобие сканера радужки глаз.

Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi.

У.А.