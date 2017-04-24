Рамиз Зохрабов похоронен во II Аллее почетного захоронения – ФОТО + ОБНОВЛЕНО
2017-04-24 15:37 | www.oxu.az | 3
Состоялись поминки народного артиста, композитора Рамиза Зохрабова.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в церемонии в мечети Тезепир принял участие министр культуры и туризма.
Композитор похоронен во II Аллее почетного захоронения.
12:17
Скончался народный артист Азербайджана, композитор, ученый-музыковед Рамиз Зохрабов.
Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщила председатель Союза композиторов Фирангиз Ализаде.
Уточняется место проведения поминок и похорон.
Рамиз Зохрабов родился 2 мая 1939 года в Баку.
Был награжден орденом «Шохрат». Является президентским стипендиантом.
Отметим, что 22 октября 2016 года сына Рамиза Зохрабова Рашада Зохрабова сбил автомобиль. Молодой человек впал в кому и умер в больнице.