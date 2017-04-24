Экономика Казахстана адаптируется к нефтяному ценовому шоку - Fitch

2017-04-24 15:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Казахстана в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со «Стабильным» прогнозом, сообщило агентство в понедельник. Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций страны в иностранной валюте подтверждены на уровне «BBB». Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «F2». Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне «BBB+».

«Показатели РДЭ Казахстана, с одной стороны, отражают сильный государственный и внешний балансы, которые подкрепляются значительными государственными сбережениями и существенными чистыми иностранными активами государства, а, с другой стороны, принимают во внимание высокую зависимость от сырьевого сектора, слабые банковский сектор и индикаторы качества управления, а также волатильные макроэкономические показатели в сравнении с сопоставимыми эмитентами с рейтингом «BBB»», - говорится в сообщении агентства.

По словам Fitch, продолжается постепенная адаптация экономики Казахстана к значительному шоку по ценам на нефть в последние годы, чему способствуют гибкость валютного курса, реформы монетарной политики, реструктурирование банковского сектора и фискальные стимулы.

В сообщении отмечается, что рост реального ВВП составил 1 процент в прошлом году после 1,2 процента в 2015 году, поддерживаемый государственной программой антициклического стимулирования. Fitch ожидает увеличение темпов роста реального ВВП до 2,2 процентов в 2017 году по мере повышения добычи нефти (на Кашаганском нефтяном месторождении вновь начата добыча), сохранения сильного уровня прямых иностранных инвестиций и продолжения программы стимулирования. В то же время, даже если растущая добыча нефти и прямые иностранные инвестиции, связанные с сектором ТЭК, подразумевают более благоприятные среднесрочные экономические перспективы, сохранение зависимости от сырьевого сектора означает, что макроэкономическая волатильность, вероятно, будет выше, чем у сопоставимых эмитентов в рейтинговой категории «BBB», в течение прогнозного горизонта.

На допустимом уровне долга сказываются более слабые индикаторы качества управления по методологии Всемирного банка. Поправки к конституции, одобренные в марте 2017 года, с целью передать часть широких президентских полномочий правительству и парламенту, по мнению агентства, вряд ли приведут к улучшению индикаторов качества управления в краткосрочной перспективе.

К негативному рейтинговому действию вместе или в отдельности могут привести дальнейшее ослабление суверенного внешнего баланса; материализация существенных условных обязательств, сверх уже выявленных, для суверенного баланса со стороны банковского сектора; и политика, которая негативно сказалась бы на бюджетной консолидации или на доверии к монетарной политике.

К позитивному рейтинговому действию в отдельности или вместе могут привести устойчивое восстановление внешних и фискальных буферов; шаги, направленные на снижение уязвимости государственных финансов к резким негативным изменениям цены на нефть в будущем, например, за счет сокращения дефицита ненефтяного бюджета; устойчивое восстановление экономики, поддерживаемое существенным улучшением деловой среды и качества управления и более высокой диверсификацией; и существенное улучшение показателей банковского сектора.

В своем прогнозе по Казахстану Fitch исходит из того, что цена на нефть Brent в среднем составит 52,5 доллара за баррель в 2017 году и 55 долларов за баррель в 2018 году.

(Автор: Елена Косолапова)

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