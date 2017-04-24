Законопроект «Об обременении движимого имущества» рекомендован на пленарное заседание парламента

2017-04-24 15:40 | www.apa.az | 3

Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджана начал обсуждение законопроекта «Об обременении движимого имущества».

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель комитета Зияд Самедзаде отметил, что закон позволит упростить использование различного имущества в качестве залога при получении кредита.

В ходе обсуждений начальник Управления правового обеспечения Палаты по надзору за финансовыми рынками Нурлан Бабаев отметил, что в рамках закона будет создан специальный портал, с помощью которого любой желающий сможет зарегистрировать свое движимое имущество и впоследствии использовать его в качестве залога.

Законопроект отражает вопросы продажи предмета обременения, распределения полученных при этом доходов, правила регистрации движимого имущества в соответствующем реестре и другие вопросы. Законопроект позволит упростить использование различного инвентаря, оборудования и других движимых объектов в качестве залога при получении кредита. Реестр движимого имущества, где будет храниться информация о движимых объектах, позволит, например, любой кредитной организации перед принятием объекта в качестве залога, проверять не является ли этот объект залогом для другого займа.

Законопроект «Об обременении движимого имущества» был рекомендован на пленарное заседание парламента.