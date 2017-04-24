Американская валюта обновила минимум с лета 2015 года по отношению к рублю

2017-04-24 15:43 | www.apa.az | 5

Американская валюта обновила минимум с лета 2015 года по отношению к рублю, снизившись в понедельник до 55,76 рубля.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар расчетами «завтра» терял 0,68 рубля, до 55,77 рубля, европейская валюта дорожала 0,07 рубля, до 60,64 рубля. Ранее доллар опускался до 55,76 рубля, что является минимумом с лета 2015 года. Этот минимум, в 55,8 рубля за доллар, держался с 5 апреля.