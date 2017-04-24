Курс евро достиг 5-месячного максимума

2017-04-24 15:42 | www.oxu.az | 4

Курс евро к доллару достиг максимума с ноября 2016 года на фоне сообщений о победе лидера движения «Вперед», экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 23.18 по бакинскому времени курс евро к доллару рос до 1,0892 доллара за евро с 1,0728 доллара за евро на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов пара достигала отметки в 1,092 доллара за евро, это максимальное значение с 11 ноября 2016 года.

Курс доллара к иене на прошлых торгах поднимался до 110,38 иены за доллар со 109,10 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,99%, до 98,99 пункта.

Макрон вырвался вперед на выборах во Франции, обходя лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования. По данным на 22.34 по местному времени (22.34 мск), после подсчета 26,1 миллионов бюллетеней (около 70%), Макрон получает 23,11%, Марин Ле Пен — 23,08%.

Инвесторы опасались, что во второй тур могут пройти Ле Пен и лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Заявленные планы обоих кандидатов могут оказать влияние на общую политику еврозоны. Некоторые аналитики и инвесторы считают, что результат первого раунда может стать толчком к росту аппетита к европейским активам, отмечает газета The Wall Street Journal.

«Это самый благоприятный для рынка исход. В гонке Макрона и Ле Пен во втором туре Макрон может получить значительное большинство», - прокомментировал изданию стратег в J.P. Morgan Asset Management Винсент Джувинс (Vincent Juvyns).

В Азербайджане курс евро к манату также продемонстрировал рост на 1,32%.

У.А.

