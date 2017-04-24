Илон Маск и Эмбер Херд подтвердили отношения фотографиями в соцсети

2017-04-24 15:48 | www.oxu.az | 4

Бывшая жена голливудского актера Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд и американо-канадский бизнесмен Илон Маск подтвердили слухи о своих романтических отношениях, опубликовав похожие совместные снимки в своих Instagram-аккаунтах.

Как передает Oxu.Az, первым фотографию, на которой он сидит вместе с Херд в ресторане, выложил 45-летний Маск. На снимке на его щеке виден след от яркой помады, оставленный актрисой. Спустя час почти идентичный кадр опубликовала на своей странице 30-летняя Эмбер.

Ранее в апреле о матримониальных планах Херд в отношении ее бойфренда рассказал отец актрисы Дэвид.

«Она хочет остепениться, создать семью», - сообщил мужчина, добавив, что и его дочь, и Маск настроены очень серьезно.

Маска и Херд впервые заметили вместе летом 2016 года. По данным издания, миллиардер обратил внимание на актрису в 2013-м после того, как она сыграла в фильме «Мачете убивает», и искал личной встречи еще до ее развода с Деппом.

Н.О.