Назначение Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана очень символично в плане расширения возможностей женщин - генсек ОИС (эксклюзив)

2017-04-24 15:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Назначение Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана является важным шагом вперед, и очень символично в плане расширения возможностей женщин. Об этом Trend сказал в эксклюзивном интервью в понедельник генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин.

По его словам, расширение возможностей женщин является основной целью ОИС, что предусмотрено в Десятилетней программе действий организации (ОИС-2025).

Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин отметил, что Десятилетняя программа действий ОИС представляет собой модель для вовлечения женщин в процесс принятия решений в государствах-членах организации.

«Я написал Мехрибан Алиевой поздравительное письмо сразу же после ее назначения Первым вице-президентом страны», - отметил генсек ОИС.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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