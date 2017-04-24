Шурина президента Грузии приговорили к 4 годам лишения свободы

2017-04-24 16:04 | www.apa.az | 2

Тбилисский городской суд приговорил брата первой леди страны Маки Чичуа, Михаила Мгалоблишвили, к 4 годам лишения свободы.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Грузия Online», информацию распространил Общественный вещатель Грузии.

Михаил Мгалоблишвили обвиняется в незаконном приобретении, хранении, ношении оружия. Он уже четвертый месяц находится в заключении.

Первая леди присутствовала на судебном заседании.