Депутат: «Банки превратились в пункты обмена валюты»

2017-04-24 16:07 | www.apa.az | 2

Закон «Об обременении движимого имущества» существует как в развитых, так и в развивающихся странах. Но в СНГ он не применяется нигде, кроме Узбекистана.

Как передает АПА-Экономикс, об этом депутат Милли Меджлиса Али Масимли заявил в ходе обсуждения законопроекта «Об обременении движимого имущества». «Проблемы в банковском секторе Азербайджана, высокие процентные ставки еще больше ухудшили положение людей. Имеется много проблемных кредитов. Если данный законопроект направлен на решение этой проблемы, то можно его принять. Сегодня банки превратились в пункты обмена валюты. Если до сих пор у людей отбирали дома, собственность, землю, то сейчас их будут лишать домашней утвари, ковров, паласов, что приведет к очень тяжелым последствиям. Поэтому соответствующие структуры должны учесть этот вопрос. Концепция законопроекта выглядит достаточно понятной, но текст мне неясен», - отметил депутат.