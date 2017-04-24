У Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева имеются проблемы со здоровьем

2017-04-24 16:00 | www.oxu.az | 2

Работа, проводимая по освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых в качестве заложников на территории Нагорного Карабаха, продолжается.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил заместитель главы рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших Эльдар Самедов.

Эльдар Самедов отметил, что этот вопрос в центре внимания Государственной комиссии.

«По поручению председателя Госкомиссии мы продолжаем работу, направленную на освобождение Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. По имеющейся информации, возникли определенные проблемы с самочувствием находящихся в заложниках лиц. Этот вопрос был подробно обсужден Госкомиссией с международными организациями. Представители организаций отметили, что проведут необходимый мониторинг по данному вопросу, и даже пригласят международных врачей, которые проверят состояние здоровья заложников», - отметил Самедов.

В июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров взяты в заложники. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

Затем так называемый «суд» приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

З.Г.

