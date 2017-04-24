В Азербайджане задержаны фальшивомонетчики – ФОТО
2017-04-24 16:07 | www.oxu.az | 2
Органы внутренних дел республики осуществили очередную успешную операцию по борьбе с изготовлением и пуском в оборот фальшивых денег.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью задержали ранее судимого жителя Баку Ибрагима Гурбанова и его приятеля, жителя Билясуварского района Ульви Вахабзаде, занимавшихся изготовлением фальшивых денег.
Выяснилось, что они пытались продать 6500 фальшивых манатов за 2000 манатов.
В ходе обыска в квартире, где проживали задержанные, было обнаружено спецоборудование для изготовления фальшивых денег и другие предметы, которые изъяли в качестве вещественных доказательств.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.