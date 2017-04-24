США и Египет проводят совместные военные учения в Красном море

2017-04-24 16:58 | www.trend.az | 2

Военные корабли Египта и США начали проведение совместных учений в акватории Красного моря, об этом СМИ заявил официальный представитель египетской армии, передает РИА Новости.

По словам спикера Минобороны АРЕ, на учениях под кодовым названием "Приветствие орла 2017" флотам двух государств совместно с военной авиацией предстоит отработать планирование и проведение боевых действий в дневное и ночное время суток. Также суда будут задействованы в учебной поисково-спасательной операции, а также попрактикуют проверку и штурм подозрительных судов с участием спецподразделений двух стран.

Маневры, сообщил военный, проводятся "согласно плану ВС страны по совместным учениям с дружескими и братскими странами для усиления военного сотрудничества и обмена опытом".

Наблюдать за совместными тренировками в район учений прибыли военный корабли Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, Пакистана и Италии.