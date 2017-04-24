Гостям Исламиады покажут азербайджанские спектакли (ФОТО)

2017-04-24 17:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку подготовил специальный репертуар в дни проведения IV Игр исламской солидарности, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Гостям Исламиады будут представлены спектакли, поставленные по произведениям известных азербайджанских и зарубежных драматургов.

Среди них "Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" ("Мусье Жордан и дервиш Масталишах"), "Pəri Cadu" ("Волшебная фея"), "Şeyx Sənan" ("Шейх Санан"), "Yalqız Qərb" ("Сиротливый запад"), "Gözəllik kraliçası" ("Королева красоты"), "Konnemarada bir kəllə" ("Череп из Коннемара"), "Mən gəldim, qızlar" ("Müharibə") ("Я пришел, девочки!" ("Война"), "Romeo və Cülyetta" ("Ромео и Джульетта").

IV Исламские игры солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

(Автор: Джани Бабаева)