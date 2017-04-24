В Баку на пожаре жилого дома дымом отравилось трое полицейских

2017-04-24 16:08 | www.apa.az | 2

Прошлой ночью, на пожаре в Баку, дымом отравилось три сотрудника полиции.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 24 апреля три сотрудника полиции, помогающие при тушении пожара в многоквартирном доме в Низаминском районе Баку, были доставлены в Республиканский токсикологический центр с диагнозом отравление. После оказания им необходимой медицинской помощи они были отпущены домой.

Отметим, что во время пожара здания, было эвакуировано более 50 жильцов. Среди них 8 малолетних детей.