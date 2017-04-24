В Грузии школьники эвакуированы после сообщения о бомбе

2017-04-24 16:10 | www.apa.az | 2

Правоохранители и саперы начали поиски в школе города Рустави взрывного устройства, сообщение о котором поступило сегодня.

Как передает АПА со ссылкой на Кавказский узел, сообщение о взрывном устройстве в публичной школе №3 города Рустави поступило в Центр оперативного управления неотложной помощи сегодня утром.

Согласно информации, учащиеся и персонал школы эвакуированы, здание оцеплено.

На месте работают сотрудники полиции и саперы.

«Кавказский узел» писал также, что 5 апреля полиция эвакуировала людей в центре Тбилиси после сообщения о взрывном устройстве. Позже данные о бомбе не подтвердились.