В Голландии подрались азербайджанцы: Ранен экс-телохранитель Сурета Гусейнова – ВИДЕО

2017-04-24 16:20 | www.oxu.az | 2

В Голландии свадьба азербайджанцев завершилась поножовщиной.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, между двумя азербайджанцами произошел спор на парковке возле ресторана в городе Вестервоорт, где проходила свадьба. В результате одному из азербайджанцев Поладу Мамедову было нанесено пять ножевых ранений.

Раненый на вертолете был доставлен в госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое. Полиция в настоящее время проводит расследование.

Подозреваемый был задержан.

Отметим, П.Мамедов был телохранителем бывшего премьер-министра Азербайджана Сурета Гусейнова.

З.Г.

