В Дагестане в школе прогремел взрыв, один погибший (Обновлено)

2017-04-24 17:08 | www.trend.az | 2

При взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана погиб ученик восьмого класса, всего пострадали одиннадцать детей, заявили в МВД республики, передает РИА Новости.

Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Причиной инцидента, как заявили в ведомстве, стало неосторожное обращение с оружием.

17:02 (UTC+4)Восемь детей пострадали при взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана , передает РИА Новости.