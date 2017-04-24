Министр энергетики Саудовской Аравии посетит Баку

2017-04-24 17:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С 25 по 27 апреля в Баку будет находится с визитом Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, сообщли в понедельник Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

Вопросы, связанные с предстоящим визитом, были обсуждены министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым и послом Саудовской Аравии в Баку Мессадом Ибрагимом Аль-Сулаими.

Алиев отметил, что данный визит является важным событием для развития энергосотрудничества двух стран.

"Министр напомнил, что тесно общался с Аль-Фалихом на мероприятиях, проводимых в рамках ОПЕК, и выразил уверенность, что встреча в Баку еще больше укрепит связи между двумя странами", - сказали в министерстве.

Посол, в свою очередь, отметил, что Аль-Фалих, долгое время возглавлявший компанию Saudi Aramco, обладает большим опытом в нефтегазовой сфере, а его встречи в Баку принесут свою пользу развитию двухстороннего энергетического сотрудничества.

В рамках своего визита в Баку саудовский министр проведет встречи с Натигом Алиевым, министром экологии и природных ресурсов Гусейном Багировым, исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмаром Мовсумовым и президентом азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. Также по собственному желанию министра в программу визита включены поездки в Бибиэйбат и Сангачал.

(Автор: Максим Цурков)

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