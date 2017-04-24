Министр энергетики Саудовской Аравии посетит с визитом Азербайджан

2017-04-24 16:14 | www.apa.az | 2

Глава Минэнерго Азербайджана Натиг Алиев принял посла Саудовской Аравии в Баку Мессада Ибрагим Аль-Сулаими.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве энергетики, стороны обсудили вопросы, связанные с визитом министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халида Аль Фалиха в Азербайджан 25-27 мая. Н.Алиев расценил данный визит как важное событие для энергосотрудничества двух стран. Он подчеркнул, что тесно контактировал с Х.Аль Фалихом на мероприятиях, проводимых в рамках ОПЕК, и выразил уверенность, что его визит в Баку еще больше укрепит связи между двумя странами.

Дипломат, в свою очередь, подчеркнул, что Х.Аль Фалих, долгое время возглавляющий компанию Saudi Aramco, обладает большим опытом в нефтегазовой сфере и его встречи в Баку внесут свой вклад в развитие двухстороннего энергетического сотрудничества.

Программа визита Х.Аль Фалиха в Азербайджан включает также встречи с министром экологии и природных ресурсов Гусейном Багировым, исполнительным директором Госнефтефонда Азербайджана Шахмаром Мовсумовым и президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. Также по желанию Х.Аль Фалиха в программу визита включены его поездки в Биби-Эйбат и Сангачал.