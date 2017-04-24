Натиг Алиев посетит США

2017-04-24 16:15 | www.apa.az | 2

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев по поручению президента страны Ильхама Алиева посетит США для участия в международной выставке-конференции о технологиях на море, которая пройдет 1-4 мая в Хьюстоне.

Как сообщили АПА-Экономикс в ведомстве, запланировано выступление Н.Алиева о достижениях Азербайджана в нефтегазовой промышленности, энергетических ресурсах Каспия, возможностях страны как энергетического центра, а также технологиях, применяемых при разработке морских нефтяных месторождений.

Это мероприятие, в котором примут участие около 2400 представителей из 120 стран, является важной платформой, на которой эксперты в области энергетики проводят обмен мнениями с целью усовершенствования научно-технических знаний по вопросам морских ресурсов и окружающей среды, имеет глобальное значение для нефтегазовой промышленности.