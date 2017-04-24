Туркменистан и Беларусь проведут деловые переговоры

2017-04-24 17:19 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Минске 10-11 мая запланировано провести заседание туркмено-белорусской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, говорится в сообщении туркменского правительства.

На повестку дня вынесен широкий круг вопросов взаимодействия на приоритетных направлениях – в торгово-экономическом комплексе, сферах науки и образования, спорта, туризма, культуры и здравоохранения.

В рамках заседания запланирован также ряд встреч членов туркменской делегации в соответствующих министерствах и ведомствах Беларуси.

Ранее сообщалось, что в сфере энергетики Туркменистан готов к совместной выработке различных схем и форм партнёрства для налаживания поставок туркменских энергоносителей.

Туркменистан является одним из ключевых поставщиков природного газа и электроэнергии в регионе. Долгосрочным направлением сотрудничества также были названы поставки в Туркменистан белорусской автомобильной и тракторной техники.

Совместно с белорусскими партнёрами прорабатывается и ряд новых направлений. Речь, в частности, идёт о поставках в Туркменистан грузовых вагонов, путевого оборудования, лифтов. Проходят испытания кормоуборочные комбайны «Гомсельмаш» и пассажирские автобусы «МАЗ».

Туркменистан заинтересован в опыте и технологиях, которыми располагает Беларусь в таких отраслях, как химическая индустрия, агропромышленный комплекс, пищевая промышленность и переработка плодоовощной продукции.

Туркменистан неоднократно заявлял о готовности диверсифицировать свои поставки и в Беларусь, увеличить экспорт продукции текстильной и легкой промышленности.

Серьёзные возможности есть для взаимодействия в сфере международного транспортного сообщения. В обеих странах создается мощная транспортно-транзитная инфраструктура.

Появляется объективная необходимость использования данных факторов для более активной вовлечённости в евразийский транспортно-транзитный вектор сотрудничества по линиям Север-Юг, Восток-Запад с выходом на Восточную и Центральную Европу, Балтийский регион, на обширные рынки Ближнего Востока, Южной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)