В Дагестане в школе прогремел взрыв, есть раненые

2017-04-24 17:11 | www.apa.az | 2

При взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана погиб ученик восьмого класса, всего пострадали одиннадцать детей.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МВД республики.

Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в приемном покое Цумадинской центральной районной больницы.

Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием.

«Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв», — рассказал директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.