В Баку ограничивается движение некоторых автомобилей

2017-04-24 16:44 | www.oxu.az | 2

В период проведения IV Исламских игр солидарности движение грузовых автомобилей, в том числе мусороуборочных машин и служебных автомобилей будет разрешено с 22:00 до 07:00.

Как передает Oxu.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев.

По словам К.Алиева, если какому-либо грузовику потребуется проехать в другое время суток, то по этому поводу следует обращаться в Главное управление Государственной дорожной полиции.

К.Алиев также подчеркнул, что уже со следующей недели на специальные полосы для IV Исламских игр солидарности будут пропускаться транспортные средства, связанные с Играми. За въезд посторонних автомобилей на эти полосы до 25 мая полагается штраф в размере 40 манатов.

Напомним, что Исламские игры солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

З.Г.

