Пегги Уитсон побила рекорд астронавтов NASA

2017-04-24 16:50 | www.oxu.az | 2

Астронавт Пегги Уитсон побила предыдущий рекорд астронавтов NASA по суммарной длительности полётов, который составлял 534 дня.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает russian.rt.com.

Как сообщается на странице МКС в социальной сети Twitter, новый рекорд был установлен в понедельник 24 апреля в 8:27 мск.

«В 1:27 по Восточному времени 24 апреля Пегги Уитсон официально побила рекорд Джеффа Уильямса, который провёл в космосе 534 дня», - говорится в сообщении.

В связи с новым рекордом во время сеанса связи с Землёй Уитсон поздравят президент соединённых штатов Дональд Трамп и его дочь Иванка.

Ранее стало известно, что Трамп побеседует с экипажем Международной космической станции (МКС).

З.Г.