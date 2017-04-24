В Дагестане задержали мальчика, взорвавшего гранату в школе

2017-04-24 17:22 | www.trend.az | 2

МВД Дагестана подтвердило РИА Новости информацию о задержании ученика, который принес гранату в школу, от взрыва которой погиб ребенок.

"Ученик 8-го класса, который принес на урок гранату, задержан, с ним работают правоохранительные органы", — сказал РИА Новости представитель регионального МВД.

Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщалось, что один подросток погиб, 11 несовершеннолетних ранены в результате неосторожного обращения с оружием в школе в республике Дагестан.